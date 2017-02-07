Дніпропетровщина: через спалах африканської чуми свиней запровадили карантин

У Нікополі на Дніпропетровщині через спалах африканської чуми запровадили карантин. Інформацію про це Радіо Свобода 7 лютого підтвердив головний лікар Нікопольської державної лікарні ветеринарної медицини Геннадій Сопко.

За його даними, це вже третій випадок африканської чуми свиней на Дніпропетровщині: два попередні були зафіксовані у Синельниківському та Криворізькому районах.

Як зазначив головний ветлікар Нікополя, у місті підтверджено випадок захворюваності однієї тварини. За нормами, було знищене все поголів’я – 11 свиней, які утримувались у домогосподарстві.

Геннадій Сопко зазначає, що карантин, запроваджений через спалах інфекції, передбачає заборону на реалізацію в осередку її виявлення усієї тваринницької продукції непромислового виробництва. Проте з 8 лютого умови карантину дещо змінюються: за рішенням надзвичайної протиепізоотичної комісії, підприємці Нікополя зможуть реалізовувати на ринках яйця, молочні продукти, рибу і мед. Заборона на продаж м’яса і м’ясопродуктів всіх видів непромислового виготовлення залишається чинною.

У вівторок у Нікопольській міській раді повідомили, що карантин триватиме не менше 40 днів.

Щоб пом’якшити вплив заборони на продаж м’ясних продуктів на підприємництво, на найближчій сесії міськради Нікополя депутати планують ухвалити рішення про грошову компенсацію з місцевого бюджету на сплату податків для тих підприємців, які офіційно займаються торгівлею м’ясом і м’ясопродуктами.

Крім того, директори ринків розглядають можливість на період карантину не нараховувати підприємцям плату за оренду. Також місцева влада звернулася до представників великих торговельних мереж міста з проханням у зв’язку з перерозподілом потоків покупців «дотримуватися адекватної цінової політики, не підвищувати ціни на заборонені групи товарів».

2016 року спалах африканської чуми свиней був зафіксований на Харківщині.

Африканська чума свиней – вiрусне захворювання свійських i диких свиней. Воно передається при прямому контакт хворих i здорових тварин, а також через продукти.