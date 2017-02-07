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07 Лютий 2017, Київ 22:46
Новини | Міжнародні

Сенат США затвердив Бетсі Девос на посаді міністра юстиції

Віце-президент США Майк Пенс входить до Сенату для участі у голосуванні за кандидатуру Бетсі Девос, 7 лютого 2017 року

Віце-президент США Майк Пенс входить до Сенату для участі у голосуванні за кандидатуру Бетсі Девос, 7 лютого 2017 року

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Сенат США 7 лютого після тривалого обговорення затвердив Бетсі Девос новим міністром освіти. Оскільки думки щодо кандидатури Девос розділилися порівну, своїм правом голосу скористався віце-президент Майкл Пенс.

Наразі у Сенаті США 52 місця посідають республіканці, 48 – демократами.

Зазвичай цієї переваги досить для затвердження запропонованих президентом США Дональдом Трампом кандидатур, навіть якщо всі сенатори від Демократичної партії голосують проти. Але цього разу проти затвердження Девос виступили не тільки представники опозиції у повному складі, а й двоє сенаторів-республіканців.

Таким чином, вперше в історії Сенату США віце-президенту довелося скористатися правом голосу при затвердженні міністра.

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