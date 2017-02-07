Посол Німеччини каже, що говорив про створення необхідних умов для виборів на Донбасі – агентство

Посол Німеччини в Україні Ернст Райхель каже, що говорив про створення необхідних умов для проведення виборів на Донбасі, коли припускав, що вибори на окупованій частині Донецької та Луганської областей можуть відбутися за присутності там російських військ, повідомляє агентство «УНІАН». Про це він заявив 7 лютого народному депутатові Сергію Лещенкові у присутності журналістів на прийнятті, присвяченому 25-річчю дипломатичних відносин між Німеччиною й Україною.

Під час спілкування з Лещенком посол погодився зі словами депутата, що його інтерв’ю було контроверсійним, повідомляє агентство.

Ернст Райхель у вівторок відмовився спілкуватися з журналістами щодо його заяв про можливість проведення виборів на Донбасі у присутності російських військ.

В інтерв’ю агентству «РБК-Україна», опублікованому 7 лютого, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності там російських військ.

Міністерство закордонних справ України запросило посла для пояснень. Голова МЗС України Павло Клімкін у відповідь заявив, що «виборчі фарси під дулами російських автоматів» Україні більше не потрібні.

Група народних депутатів оголосила бойкот послові Німеччини в Україні Ернсту Райхелеві після його заяви про вибори на Донбасі.