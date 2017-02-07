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08 Лютий 2017, Київ 00:19
Новини | Політика

Ляшко заявляє про ануляцію візи США

Олег Ляшко

Олег Ляшко

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Народний депутат Олег Ляшко заявляє про ануляцію йому візи США.

«Щойно мені анулювали 10-річну американську візу, яку я отримав перед Новим роком», – написав ляшко 7 лютого у Facebook.

«Я пов’язую це безпрецендентне рішення з нашою вимогою до США виконувати свої зобов’язання перед Україною за Будапештським меморандумом, інакше Україна буде вимушена відновлювати ядерну зброю, щоб захистити себе. Підозрюю, що моя позиція категоричного несприйняття нового Меморандуму з МВФ, який консервує статус України як сировинної колонії, також вплинула на рішення скасувати візу», – зазначив Олег Ляшко.

Американська сторона наразі не коментувала ситуації.

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