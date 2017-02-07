МЗС України – послу Райхелю: вибори на Донбасі не відбудуться за присутності російських військ

У Міністерстві закордонних справ України під час зустрічі з послом Німеччини Ернстом Райхелем наголосили на неприпустимості проведення виборів на окупованих територіях Донбасу за присутності російських військ.

«Було підтверджено чітку і послідовну позицію України, що такі вибори мають відбуватися лише після виведення з України підрозділів російських збройних сил, а також створення таких безпекових передумов, які б уможливили проведення на Донбасі вільних і демократичних виборів з дотриманням стандартів ОБСЄ та українського законодавства», – мовиться у повідомленні МЗС, опублікованому ввечері 7 лютого.

В інтерв’ю «РБК-Україна», опублікованому 7 лютого, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.

Міністерство закордонних справ України запросило посла для пояснень. Голова МЗС України Павло Клімкін у відповідь заявив, що «виборчі фарси під дулами російських автоматів» країні більше не потрібні.

Група народних депутатів оголосила бойкот послу Німеччини в Україні Ернсту Райхелю після його заяви про вибори на Донбасі.

Сам посол Райхель каже, що говорив про створення необхідних умов для проведення виборів на Донбасі, коли припускав, що вибори на окупованій частині Донецької та Луганської областей можуть відбутися за присутності там російських військ. Про це він заявив 7 лютого народному депутату Сергію Лещенку в присутності журналістів на прийнятті, присвяченому 25-річчю дипломатичних відносин між Німеччиною й Україною. Під час спілкування з Лещенком посол погодився зі словами депутата, що його інтерв’ю було контроверсійним, повідомляє УНІАН.

Ернст Райхель у вівторок відмовився спілкуватися з журналістами щодо його заяв про можливість проведення виборів на Донбасі у присутності російських військ.