На Донбасі поранені й травмовані шестеро українських воїнів – штаб

У зоні бойових дій 7 лютого троє українських військових були поранені, ще троє зазнали травм, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили за добу 89 обстрілів, додають у штабі АТО.

Згідно з ранковим зведенням, артилерію різних калібрів сепаратисти застосували на всіх оперативних напрямках. Зокрема, на Донецькому напрямку зі 152- та 122-міліметрової артилерії бойовики обстріляли Луганське, на Маріупольському напрямку з артилерії і мінометів – Талаківку, Мар’їнку, Чермалик та Гнутове, на Луганському напрямку зі 122-міліметрової артилерії – українські позиції в районі Кримського, повідомляє штаб АТО.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» повідомляють про обстріли передмість Донецька та Горлівки, Бахмутської траси на Луганщині та в інших місцевостях.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.