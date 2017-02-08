Меркель закликала Путіна припинити насильство на Донбасі

Канцлер Німеччини Анґела Меркель 7 лютого закликала президента Росії Володимира Путіна використати вплив на сепаратистів на сході України, щоб допомогти покласти край бойовим діям. Про телефонну розмову такого змісту між Меркель і Путіним повідомив речник німецького уряду Штеффен Зайберт.

За словами Зайберта, сторони «погодилися, що нові зусилля мають бути зроблені для забезпечення припинення вогню, і попросили міністрів закордонних справ і їхніх радників залишатися в тісному контакті».

Кремль у повідомленні про цю розмову вказав, що Меркель і Путін висловили «серйозну стурбованість у зв’язку з ескалацією збройного конфлікту, що призводить до людських жертв».

Українські військові та проросійські сепаратисти звинуватили один одного в останній ескалації бойових дій у збройному конфлікті, жертвами якого за неповні три роки стали майже 10 тисяч людей.

Меркель разом із президентом Франції Франсуа Олландом понад два роки докладають зусиль, щоб покласти край конфлікту. За їхнього сприяння у 2015 році були укладені Мінські угоди, але сторони протистояння не дотримуються положень цих домовленостей про припинення вогню.

США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Росії через надання нею допомоги сепаратистам. Кремль заперечує причетність до постачання зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій російських «добровольців».