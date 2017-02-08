Президент Молдови виступив проти відкриття офісу НАТО в Кишиневі

Президент Молдови Ігор Додон 7 лютого в Брюсселі застеріг НАТО від швидкого зміцнення зв’язків з його країною і виступив проти планованого відкриття представництва альянсу в Кишиневі.

Виступаючи після переговорів із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттермюллер, Додон сказав, що такий контактний офіс не матиме жодної користі для більшості громадян його країни і НАТО не варто «квапитися», щоб відкрити його.

«Як на мене, відкриття такого офісу... – це провокація, створена попереднім урядом», – сказав Додон журналістам у штаб-квартирі НАТО під час свого першого візиту до Брюсселя.

Ґоттермюллер назвала свої переговори з Додоном «інтенсивними позитивними дискусіями», але наполягала, що НАТО й далі планує відкрити своє представництво в Кишиневі наприкінці 2017 року.

Посада президента в Молдові передбачає переважно виконання представницьких функцій. Уряд Кишинева залишається під контролем коаліції партій, які виступають за продовження зближення з Євросоюзом та НАТО.

Обраний у грудні Додон неодноразово заявляв, що хоче відновити політичні та економічні відносини з Росією. Його перша на посаді закордонна поїздка була до Москви.