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08 Лютий 2017, Київ 09:16
Новини | Події

В угрупованні «ДНР» заявляють про смерть ватажка на прізвисько «Гіві»

У кадрі – двоє загиблих ватажків угруповання «ДНР» – Арсен Павлов (або «Моторола») праворуч, Михайло Толстих (або «Гіві») у глибині кадру, ліворуч від Павлова, Донецьк, 9 травня 2015 року

У кадрі – двоє загиблих ватажків угруповання «ДНР» – Арсен Павлов (або «Моторола») праворуч, Михайло Толстих (або «Гіві») у глибині кадру, ліворуч від Павлова, Донецьк, 9 травня 2015 року

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В угрупованні «ДНР» заявили про смерть одного з відомих ватажків бойовиків – Михайла Толстих на прізвисько «Гіві».

Російські та сепаратистські сайти твердять, що бойовик «загинув внаслідок теракту» близько шостої години ранку 8 лютого.

У так званому «оперативному командуванні» угруповання «ДНР» назвали інцидент «продовженням терористичної війни, розпочатої київською хунтою проти Донбасу».

Інших подробиць ці повідомлення наразі не містять.

«Гіві» – вже другий загиблий за тиждень відомий бойовик. Четвертого лютого в Луганську був підірваний автомобіль, у якому перебував один із ватажків угруповання «ЛНР», «начальник управління народної міліції» Олег Анащенко.

Луганські сепаратисти також назвали вибух «терактом» і звинуватили у причетності до нього українську сторону.

Угруповання «ЛНР» та «ДНР» за підтримки Росії контролюють частини Луганської та Донецької областей відповідно.

Угруповання «ЛНР» і «ДНР» визнані українською владою терористичними.

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