Білорусь розпочала розслідування щодо керівника «Россільгоспнагляду»

Білорусь розпочала кримінальне розслідування через заборону постачання до Росії білоруської сільськогоподарської продукції.

Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило 7 лютого, що таким чином виконує наказ президента Олександра Лукашенка через «спричинення збитків держави» розслідувати діяльність голови російської Федеральної служби ветеринарного й фітосанітарного нагляду («Россільгоспнагляд») Сергія Данкверта.

«Россільгоспнагляд» вважає свої заборони обґрунтованими, оскільки Білорусь експортує на російський ринок харчові продукти з країн, щодо яких Москва запровадила санкції.

Білорусь упродовж останніх десятиліть значною мірою спирається на економічну і політичну підтримку Росії, але відносини двох країн нині є напруженими через торговельні й боргові суперечки. Москва твердить, що Мінськ недоплачує їй за експортовані до Білорусі природний газ і нафту.