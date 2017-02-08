Трамп заявив про підтримку Туреччини як стратегічного партнера

Президент США Дональд Трамп знову заявив про підтримку Туреччини «як стратегічного партнера і союзника по НАТО». Про це, як повідомили офіси лідерів США і Туреччини, Трамп сказав у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом 7 лютого.

Трамп також говорив про «спільну рішучість у боротьбі з тероризмом у всіх його формах» і вітав внесок Туреччини у боротьбу проти бойовиків угруповання «Ісламська держава», повідомив Білий дім.

Лідери двох країн підкреслили, що Туреччина і Сполучені Штати були друзями і союзниками, ідеться в заяві офісу Ердогана.

Член НАТО Туреччина, яка межує з Сирією, Іраком і Іраном, є важливим гравцем у регіоні. Відносини Ердогана з колишнім президентом США Бараком Обамою, а також з деякими лідерами Західної Європи, часом були напруженими.

Туреччина, зокрема, вимагала й вимагає від США видати турецького клірика Фетхуллаха Ґюлена, якого Анкара звинувачує в причетності до невдалої спроби перевороту в 2016 році.

Два союзники по НАТО також мають розбіжності з приводу підтримки Сполученими Штатами курдського ополчення в Сирії, яке Туреччина вважає терористичною організацією.