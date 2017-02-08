Російська влада вважає інтернет театром воєнних дій – правозахисники

Російські суди все частіше карають інтернет-користувачів, присуджуючи суворі тюремні терміни за вираження політичних поглядів. Про це в опублікованій 7 лютого доповіді заявила правозахисна група «Агора».

«Російська влада стала бачити інтернет як театр воєнних дій, як усередині, так і за межами» країни, а найменша критика «розглядається як збройний напад», – вказують аналітики.

У доповіді детально проаналізовані окремі випадки кримінального переслідування, порушені проти російських громадян, зокрема, справа журналіста і блогера Олексія Кунгурова в місті Тюмень. Кунгуров був ув’язнений на два роки військовим судом за критику на сайті LiveJournal бомбардувань Росії в Сирії.

Інженер-електрик з центрального російського міста Твері Андрій Бубеєв був засуджений до двох років і трьох місяців позбавлення волі в колонії в травні минулого року. Він був визнаний винним у підтримці екстремістської діяльності і зазаханні на порушення територіальної цілісності Росії після того, як зробив перепост проукраїнської статті і картинку із тюбиком зубної пасти з написом «вичавлювати Росію з себе».

За даними групи «Агора», у 2016 році в Росії було порушено сім кримінальних справ через висловлювання поглядів в інтернеті, чотири таких справи закінчилися позбавленням волі.