В «Укргазвидобуванні» відбуваються обшуки – голова правління

Силовики вранці 8 лютого проводять обшуки в головному київському офісі ПАТ «Укргазвидобування», дочірньої компанії «Нафтогазу України», повідомив голова правління компанії Олег Прохоренко.

«Зранку в ПАТ «Укргазвидобування» маски-шоу СБУ і ГПУ. Ви хочете знати, як в Україні просуваються реформи? Ось так і просуваються – звечора реформи, зранку обшуки», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

У Генпрокуратурі і Службі безпеки України ситуацію поки що не коментували.

«Укргазвидобування», 100% акцій якого належить «Нафтогазові України», є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу.

Минулого року генпрокурор Юрій Луценко заявляв про кілька десятків обшуків на підприємствах ПАТ «Укргазвидобування» у рамках розслідування кримінального провадження за підозрою у відмиванні коштів.