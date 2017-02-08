Росія: суд у справі Навального почне зачитувати вирок

Суд у російському Кірові 8 лютого має почати зачитувати вирок опозиціонерові Олексію Навальному і бізнесменові Петру Офіцерову у справі про шахрайство.

Наприкінці минулого тижня відбулися дебати сторін. Представник обвинувачення зажадав засудити Навального і Офіцерова до умовних термінів у п’ять і чотири роки відповідно і призначити їм штрафи по 500 тисяч рублів.

Олексій Навальний в заключному слові заявив, що пов’язує судове переслідування зі своєю виборчою кампанією і діяльністю заснованого ним Фонду боротьби з корупцією. Опозиціонер наголосив, що його підготовка до виборів президента Росії не припиниться в разі винесення обвинувального вироку.

У 2013 році Олексій Навальний і Петро Офіцеров були засуджені до умовних термінів у цій справі. Слідство стверджувало, що вони організували розкрадання десяти тисяч кубометрів лісу, чим завдали регіону збитків в 16 мільйонів рублів. Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу «Кіровлісу» на новий розгляд.