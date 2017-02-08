У Кремлі заперечують причетність Москви до вбивства бойовика «Гіві»

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про непричетність російської сторони до вбивства в окупованому Донецьку бойовика Михайла Толстих на прізвисько «Гіві».

«Ми абсолютно однозначно заперечуємо звинувачення на адресу Росії про можливу причетність. Про це не може бути й мови. Очевидно, що йдеться про спробу дестабілізувати ситуацію на Донбасі», – заявив Пєсков 8 лютого в Москві.

В угрупованні «ДНР» 8 лютого вранці заявили про загибель одного з ватажків бойовиків – Михайла Толстих на прізвисько «Гіві».

Російські та сепаратистські сайти твердять, що ватажок «батальйону «Сомалі» «загинув внаслідок теракту» близько шостої години ранку 8 лютого.

У так званому «оперативному командуванні» угруповання «ДНР» назвали інцидент «продовженням терористичної війни, розпочатої київською хунтою проти Донбасу».

16 лютого 2015 року Толстих був внесений до санкційного списку ЄС, від 23 травня 2016 року перебував у розшуку МВС України.

23 червня 2016 року Військова прокуратура України повідомила про підозру Толстих у вчиненні кримінальних злочинів, за статтями «створення терористичної організації, керівництво і участь в ній», «співучасть у веденні агресивної війни», «жорстоке поводження з військовополоненими», «незаконне позбавлення волі або викрадення людини».

«Гіві» – вже другий загиблий за тиждень відомий бойовик. 4 лютого в Луганську був підірваний автомобіль, у якому перебував один із ватажків угруповання «ЛНР», «начальник управління народної міліції» Олег Анащенко.

Луганські сепаратисти також назвали вибух «терактом» і звинуватили у причетності до нього українську сторону.

Угруповання «ЛНР» та «ДНР» за підтримки Росії контролюють частини Луганської та Донецької областей відповідно.

Угруповання «ЛНР» і «ДНР» визнані українською владою терористичними.