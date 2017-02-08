Голова Мінінфраструктури заявляє, що не піде у відставку

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляє, що не має наміру подавати у відставку через ситуацію довкола «Укрзалізниці».

«Ні, звісно. Ми зараз працюємо в контексті «Укрзалізниці» з правоохоронними органами, документи їм передав. Я знаю, що вже вчора у низці компаній, які причетні до розкрадання, зокрема в «Укрзалізниці», відбувалися обшуки», – сказав міністр перед засіданням Кабінету міністрів 8 лютого.

При цьому Омелян не уточнив, в яких саме компаніях відбуваються обшуки.

7 лютого Кабінет міністрів України оприлюднив новий статут державного залізничного холдингу «Укрзалізниця», що передбачає пряме підпорядкування компанії уряду України і формування нового складу наглядової ради компанії на конкурсній основі. Відтепер всі рішення щодо управління компанією і її звітності ухвалюватиме не Міністерство інфраструктури одноосібно, а Кабінет міністрів.

Минулого місяця міністр інфраструктури Володимир Омелян критично оцінив перепідпорядкування «Укрзалізниці» під безпосереднє управління Кабміну. Натомість очільник «Укрзалізниці» Войцех Балчун привітав таке рішення. При цьому обидва високопосадовці запевняють, що керуються насамперед необхідністю якомога ефективніше провести реформу на залізниці.