ГПУ: вперше направили до суду справу щодо працівника ДФС за неподання декларації

Генпрокуратура заявляє про направлення до суду обвинувального акту щодо працівника ДФС за неподання декларації.

Як повідомляє прес-служба відомства, це сталося вперше в Україні, провадження було відкрите за статтею 366-1 Кримінальним кодексом України (умисне неподання суб’єктом декларування декларації).

У Генпрокуратурі зазначають, що старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, достовірно знаючи про те, що в строк до 1 листопада 2016 зобов’язаний подати до Єдиного державного реєстру декларацій осіб декларації, умисно їх не подав.

Крім того, за даними ГПУ, він обвинувачується у хабарництві, він вимагав та одержав неправомірну вигоду у розмірі 10 тисяч доларів США за повернення вилучених речей, документів та арештованих паливно-мастильних матеріалів у кримінальному провадженні.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу, правопорушення, передбачене статтею 366-1 КК України, розслідують детективи Національного антикорупційного бюро. Нові антикорупційні органи неодноразово заявляли, що будь-яке втручання в чужу підслідність створює ризик визнання доказів недопустимими і в подальшому створює умови для уникнення підозрюваним відповідальності.

НАБУ розслідує кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.

У ніч на 31 жовтня 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які посідають відповідальне й особливо відповідальне становище: президента, прем’єра, членів уряду, депутатів, суддів, правоохоронців.