Уряд призначив Сергія Князєва керівником Нацполіції

Кабінет міністрів України призначив Сергія Князєва керівником Національної поліції.

7 лютого міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував уряду призначити Князєва керівником Нацполіції. Перед цим конкурсна комісія визначила трьох кандидатів на цю посаду і подала на розгляд Авакова.

Сергій Князєв очолював Департамент карного розшуку Національної поліції. Від 1995 року працював у карному розшуку. Генерал, кандидат юридичних наук.

У листопаді 2016 року уряд схвалив відставку з посади голови Національної поліції Хатії Деканоїдзе. Вона очолювала відомство з осені 2015 року.

Після цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив про створення консультативної комісії для проведення відкритого відбору кандидатів на посаду нового голови Національної поліції.