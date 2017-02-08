МЗС: консули працюють над звільненням українця з полону в Нігерії

Міністерство закордонних справ України заявляє, що дипломати докладають зусиль для звільнення захопленого в полон українця, члена екіпажу судна BBC Caribbean у Нігерії.

Як повідомив Радіо Свобода керівник управління консульського забезпечення державної консульської служби МЗС Василь Кирилич, крім українця, у територіальних водах Нігерії невідомі захопили у заручники ще і сімох громадян Росії, членів екіпажу судна.

За його словами, напад стався 6 лютого. Наразі українські дипломати звернулись до правоохоронців Нігерії, щоб з’ясувати місце перебування заручників, повідомив Кирилич.

«За інформацією посольства України у Нігерії 6 лютого група осіб викрала членів екіпажу судна BBC Caribbean, серед яких є громадянин України. Посольство України у Нігерії до нігерійських правоохоронних органів задля встановлення місця знаходження членів екіпажу. На це момент також не оприлюднено вимоги тих осіб, які викрали членів екіпажу», – наголосив Кирилич.

Мотиви викрадення наразі невідомі, зазначив представник МЗС.

За даними консульської служби МЗС, саме судно належить німецькій компанії, генеральне консульство України у Гамбурзі (Німеччина) встановило із власником оперативний зв’язок із власником.