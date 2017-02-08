Сенатор Маккейн занепокоєний станом Кара-Мурзи-молодшого

Американський сенатор Джон Маккейн висловив стурбованість з приводу стану критика Кремля Володимира Кара-Мурзи-молодшого, який перебуває в лікарні в столиці Росії Москві в критичному стані вдруге за останні два роки.

Сенатор-республіканець від штату Арізона і регулярний критик влади Росії, Маккейн заявив у Сенаті 7 лютого, що Кара-Мурза «пережив ще одне очевидне отруєння», тому що «він зберіг віру своїм ідеалам в конфронтації з жорстоким і небезпечним самодержавством».

Дружина Кара-Мурзи, Євгенія, повідомила Радіо Свобода 6 лютого, що лікарі поставили йому діагноз «гостре отруєння невстановленою речовиною» після того, як він був госпіталізований 2 лютого з нирковою недостатністю.

Кара-Мурза, якому 35 років, був госпіталізований 2 лютого і поміщений у відділення інтенсивної терапії і введений у штучну кому.

Маккейн сказав, що, хоча Кара-Мурза у тяжкому стані, він, за його словами, «був натхнений дізнатися, що його стан стабілізувався».

Симптоми у Кара-Мурзи схожі на ті, які виникли у нього в травні 2015 року, коли він раптово захворів у Москві і був госпіталізований в критичному стані. Він сказав, що його хвороба в 2015 році стала результатом навмисного отруєння через його політичну діяльність.

Володимир Кара-Мурза-молодший – координатор громадської організації «Відкрита Росія», створеної колишнім власником компанії ЮКОСу Михайлом Ходорковським. У 2015-2016 роках Кара-Мурза був заступником голови опозиційної партії ПАРНАС. Крім того, він входить у рух «Солідарність».

У 2011 році Кара-Мурза вів переговори в Конгресі США про ухвалення так званого закону Магнітського. На думку Ходорковського, багато хто в керівництві Росії був незадоволений діяльністю Кара-Мурзи.