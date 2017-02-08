СБУ: обшуки в «Укргазвидобуванні» проводять в рамках розслідування про виведення коштів

Служба безпеки України заявляє, що сьогодні у рамках розслідування щодо виведення посадовцями компанії «Укргазвидобування» грошей з товариства силовики проводять низку обшуків.

Як повідомляє прес-служба відомства, обшуки проводять у приміщеннях «Укргазвидобування» у Києві, Полтаві, Харківській області та офісах приватних комерційних структур.

За даними служби,чиновники головного офісу «Укргазвидобування» і регіональних філій за змовою з комерційними структурами організували «механізм розкрадання грошей компанії через надання охоронних послуг».

«Співробітники спецслужби задокументували, що для легалізації оборудки посадовці уклали договори з двома приватними охоронними структурами нібито на надання послуг забезпечення систем безпеки», – йдеться у повідомленні.

За даними силовиків, посадовці «незаконно перерахували комерсантам понад дев’яносто п’ять мільйонів гривень, які потім перевели у готівку та привласнили учасники оборудки».

У СБУ зауважують, що українське законодавство забороняє здійснення охорони особливо важливих об’єктів державної власності приватними структурами.

В «Укргазвидобуванні» повідомили, що сьогодні зранку правоохоронні органи, ГПУ і СБУ, проводять обшуки у приміщенні компанії в Києві та в офісах філій «Полтавагазвидобування» і «Шебелинкагазвидобування».

Як повідомив на своїй сторінці в Facebook голова правління «Укргазвидобування» Олег Прохоренко, він особисто вчора витратив три години на спілкування зі слідчим ГПУ, домовилися про зустріч, а сьогодні розпочалися обшуки.

«Зранку в ПАТ «Укргазвидобування» маски-шоу СБУ і ГПУ. Ви хочете знати, як в Україні просуваються реформи? Ось так і просуваються –звечора реформи, зранку обшуки. Ми нарощуємо видобуток газу, швидкими темпами модернізуємо виробництво. Перекриваємо корупційні схеми, такі як договори СД. Вистачає людей, яким це не подобається. Багато старих «елементів» воліють повернутися на потоки», – написав він.

«Укргазвидобування», 100% акцій якого належить «Нафтогазові України», є найбільшою газодобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу.