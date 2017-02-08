Парубій закрив засідання Ради через недостатню кількість депутатів

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив сьогоднішнє засідання парламенту через недостатню для ухвалення рішень кількість депутатів у сесійній залі.

Після перерви в ранковому засіданні спікер звернув увагу на недостатню кількість присутніх у сесійному залі парламентаріїв.

Він провів рейтингове голосування для визначення кількості присутніх депутатів – проголосували 156 парламентарів, після повторного голосування – 198.

Парубій достроково закрив ранкове засідання Ради.

Сьогодні порядком денним роботи Ради передбачений розгляд, зокрема, проекти постанов про рекомендації низки парламентських слухань, також законопроект щодо права внутрішньо переміщених осіб на безоплатне тимчасове проживання.