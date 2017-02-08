Влада Сирії заперечує дані правозахисників про масові страти

Уряд Сирії називає «абсолютно неправдивим» звіт правозахисників, в якому вони поклали відповідальність на сирійський уряд за страту щонайменше 13 тисяч людей і систематичні катування у військовій в’язниці поблизу Дамаска.

У заяві, оприлюдненій 8 лютого державними ЗМІ, Міністерство юстиції Сирії наголосило, що «провокативні й оманливі» повідомлення у медіа зі звітом правозахисної організації Amnesty International з’явилися з наміром підірвати репутацію уряду Сирії на світовій арені.

У Міністерстві юстиції також заявили, що страти в Сирії проводять після належної правової процедури і різних етапів судових процесів.

У своїй доповіді від 7 лютого правозахисники заявили про щотижневі повішання від 20 до 50 людей, чимало з яких цивільні прихильники опозиції, у в’язниці Сайдная біля Дамаска між вереснем 2011 і груднем 2015 року.

За даними Amnesty International, повішання відбувалися після військових судів, що тривали кілька хвилин. Правозахисники додали, що такі страти, які є воєнними злочинами, ймовірно, проводяться досі.