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08 Лютий 2017, Київ 15:20
Новини | Міжнародні

Влада Сирії заперечує дані правозахисників про масові страти

В’язниця Сайдная біля Дамаска, де, за даними правозахисників, проводилися страти

В’язниця Сайдная біля Дамаска, де, за даними правозахисників, проводилися страти

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Уряд Сирії називає «абсолютно неправдивим» звіт правозахисників, в якому вони поклали відповідальність на сирійський уряд за страту щонайменше 13 тисяч людей і систематичні катування у військовій в’язниці поблизу Дамаска.

У заяві, оприлюдненій 8 лютого державними ЗМІ, Міністерство юстиції Сирії наголосило, що «провокативні й оманливі» повідомлення у медіа зі звітом правозахисної організації Amnesty International з’явилися з наміром підірвати репутацію уряду Сирії на світовій арені.

У Міністерстві юстиції також заявили, що страти в Сирії проводять після належної правової процедури і різних етапів судових процесів.

У своїй доповіді від 7 лютого правозахисники заявили про щотижневі повішання від 20 до 50 людей, чимало з яких цивільні прихильники опозиції, у в’язниці Сайдная біля Дамаска між вереснем 2011 і груднем 2015 року.

За даними Amnesty International, повішання відбувалися після військових судів, що тривали кілька хвилин. Правозахисники додали, що такі страти, які є воєнними злочинами, ймовірно, проводяться досі.

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