Держпродспоживслужба: у Рівненській, Харківській і Черкаській областях зафіксовані випадки АЧС

У Рівненській, Харківській та Черкаській областях в особистих підсобних господарствах зафіксовані випадки африканської чуми свиней, повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

«В особистих підсобних господарствах громадян в селі Поліське на Рівненщині,селі Велика Самара на Харківщині, в ФГ «Новоселиця» на Черкащині зареєстрована загибель свиней. При дослідженні відібраних проб біоматеріалувстановлено діагноз на африканську чуму свиней», – йдеться у повідомленні.

У Держпродспоживслужбі зауважують, що в осередках захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.

У Нікополі на Дніпропетровщині через спалах африканської чуми запровадили карантин.

Африканська чума свиней – вiрусне захворювання свійських i диких свиней. Воно передається при прямому контакт хворих i здорових тварин, а також через продукти.