Шестеро людей загинули внаслідок нападу на готель у Сомалі

У Сомалі під час нападу на готель в місті Босасо загинули чотири охоронці будівлі, вбиті також двоє із нападників, повідомляють представники влади.

Губернатор регіону Пунтланд, де стався напад, Юсуф Мохамед поінформував, що троє бойовиків «Аш-Шабаб» увірвалися до готелю вранці 8 лютого.

Готель у портовому місті Босасо є популярним серед іноземців.

До 2011 року угруповання «Аш-Шабаб», пов’язане з «Аль-Каїдою», контролювало більшу частину Сомалі, зокрема столицю Могадішо.

У минулі два роки Африканський союз і урядові сили Сомалі витіснили «Аш-Шабаб» із важливих міст, але бойовики залишаються активним із баз у сільській місцевості.