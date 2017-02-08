Вчені: популяції сайгаків у Монголії загрожує вірус PPR

У Західній Монголії від початку року загинули 2,5 тисячі особин сайгаків, зникаючого виду антилоп, заявляють вчені.

Як повідомили у Товаристві охорони дикої природи (WCS), смерть тварин викликана вірусом, який називають PPR. Дослідники вважають, що хвороба, яка виникла в тваринництві, тепер може загрожувати всій популяції сайгаків у Монголії.

Існує побоювання також, що зараження може поширитися на більш широку екосистему пасовищ, особливо на популяції сніжного барса. «Багато інших видів тварин проживають на цих територіях, зокрема козероги і велика рогата вівця», – сказала BBC вчений у галузі ветеринарії Енхтувшин Шиілегдамба.

Туші сайгаків спалюють, щоб запобігти поширенню хвороби, а домашніх тварин в ураженій місцевості вакцинують. Ветеринар Аманда Файн з Товариства охорони дикої природи вважає, що «подальша імунізація» необхідна як в ареалах проживання сайгаків, так і в інших місцях проживання постраждалих видів.