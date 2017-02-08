Петренко: НАЗК блокує призначення переможців конкурсів на держслужбу

Міністр юстиції України Павло Петренко заявляє, що Національне агентство з питань запобігання корупції блокує призначення переможців конкурсів на державну службу, не надаючи висновків спеціальної перевірки кандидатів.

«Чому у нас зараз проблема зі спецперевірками щодо всіх без винятку кандидатів, які йдуть на посади за конкурсами, не лише на посади керівників центральних органів виконавчої влади, а й головних спеціалістів у регіонах? Національне агентство з питань запобігання корупції, яке має надавати один із висновків зі спецперевірки, просто цього не робить з 1 січня, саботуючи роботу», – сказав міністр під час засідання Кабміну.

У НАЗК наразі заяв Петренка не коментували. Проте в агентстві повідомляли раніше, що в межах спецперевірки НАЗК розпочало перевірку достовірності відомостей, зазначених у деклараціях, поданих з 1 січня 2017 року.

1 січня 2017 року стартував другий етап подання електронних декларацій осіб, що включає подання декларацій суб’єктами декларування – претендентами на державні посади.

Відповідно до закону «Про запобігання корупції», стосовно осіб, які претендують на посади відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком, проводиться спеціальна перевірка.