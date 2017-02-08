У Сирії турецька армія разом з опозицією захопили стратегічно важливе місто

У Сирії турецькі військові спільно з сирійськими повстанцями зайняли «стратегічно важливі висоти в районі Ель-Баб», повідомляє армія Туреччини.

За повідомленням, внаслідок авіаударів і сутичок загинули 58 бойовиків «Ісламської держави». Крім того, загинули двоє турецьких солдатів, 15 були легко поранені, йдеться в повідомленні.

Як заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, наступною ціллю буде оплот «Ісламської держави» у Рацці.

Міста Ель-Баб і Ракка в Сирії, а також Мосул в Іраку мають важливе значення для ісламістів. Спостерігачі заявляють, що взяття Ель-Баба піднімає питання про можливість протистояння турецьких військових і сирійської армії.

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що президент США Дональд Трамп подякував Туреччині за внесок в боротьбу з ісламістами. Представники президентів повідомили, що глави двох держав домовилися спільно боротися з ісламістами в містах Ель-Баб і Ракка.