Центр «Меморіал» визнав затриманого в Криму активіста Балуха політв’язнем

Російський правозахисний центр «Меморіал» визнав затриманого кримського активіста Володимира Балуха політв’язнем і закликав негайно його звільнити.

«Вкрай малоймовірно, щоб відомий на регіональному рівні активіст, який є об’єктом постійного тиску з боку співробітників правоохоронних органів і керівництва місцевої адміністрації, будинок якого в 2015 році двічі обшукували, став би зберігати боєприпаси», – йдеться в повідомленні правозахисного центру.

Також наголошується, що обраний запобіжний захід щодо Балуха є «непропорційним суспільній небезпеці злочину».

«Обраний щодо Балуха запобіжний захід непропорційний суспільній небезпеці злочину, у вчиненні якого його звинувачують. Кричущим є сам факт тримання під вартою обвинуваченого за нетяжкою статтею без будь-яких серйозних підстав», – вказали правозахисники.

У грудні ФСБ затримала Балуха. За повідомленням його дружини, співробітники ФСБ з’явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин в будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Підконтрольна Кремлю влада Криму вимагала від Володимира Балуха зняти встановлену 29 листопада на стіні власного будинку табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Як наголосили в Кримській правозахисній групі, на думку Володимира Балуха, увага до нього з боку поліції обумовлена його проукраїнською позицією, яка виражалася відкрито, – на території біля його будинку на флагштоку весь цей час майорів державний прапор України.