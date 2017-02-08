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08 Лютий 2017, Київ 16:51
Новини | Події

МЗС засуджує «акт вандалізму» щодо Генконсульства Польщі у Львові

(©Shutterstock)

(©Shutterstock)

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Міністерство закордонних справ України засуджує акт вандалізму, вчинений 8 лютого щодо Генконсульства Польщі у Львові.

«Системність, з якою зловмисники вчиняють акти вандалізму і наруги, свідчить про зацікавленість третьої сторони завдати шкоди українсько-польським відносинам», – йдеться у заяві відомства.

У відомстві зазначають, що українські дипломати іпольськи партнери працюють «над позитивним порядком денним наших двосторонніх відносин».

8 лютого невідомі написали на паркані генерального консульства Польщі у Львові фразу «Наша земля», також на будівлі консульства намалювали кілька плям червоного кольору.

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