МЗС засуджує «акт вандалізму» щодо Генконсульства Польщі у Львові

Міністерство закордонних справ України засуджує акт вандалізму, вчинений 8 лютого щодо Генконсульства Польщі у Львові.

«Системність, з якою зловмисники вчиняють акти вандалізму і наруги, свідчить про зацікавленість третьої сторони завдати шкоди українсько-польським відносинам», – йдеться у заяві відомства.

У відомстві зазначають, що українські дипломати іпольськи партнери працюють «над позитивним порядком денним наших двосторонніх відносин».

8 лютого невідомі написали на паркані генерального консульства Польщі у Львові фразу «Наша земля», також на будівлі консульства намалювали кілька плям червоного кольору.