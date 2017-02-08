Суд у Росії засудив опозиціонера Навального до 5 років умовно

Ленінський районний суд російського Кірова 8 лютого засудив опозиціонера Олексія Навального до п’яти років умовно у справі «Кіровлісу» з випробувальним терміном на чотири роки. Крім того, Навальному призначили йому штраф у розмірі 500 тисяч рублів (8350 доларів), повідомляє кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Перед цим суд у російському Кірові визнав опозиціонера Олексія Навального винним у справі про розкрадання.

Крім нього, у справі проходить бізнесмен Петро Офіцеров. Він також отримав умовний термін – у чотири роки і штраф у 500 тисяч рублів.

Такого покарання для обох підсудних просила сторона обвинувачення.

Навальний і Офіцеров на суді заявили про свою невинуватість.

Олексій Навальний в заключному слові минулого тижня заявив, що пов’язує судове переслідування зі своєю виборчою кампанією і діяльністю заснованого ним Фонду боротьби з корупцією. Опозиціонер наголосив, що його підготовка до виборів президента Росії не припиниться в разі винесення обвинувального вироку.

У 2013 році Олексій Навальний і Петро Офіцеров були засуджені до умовних термінів у цій справі. Слідство стверджувало, що вони організували розкрадання десяти тисяч кубометрів лісу, чим завдали регіону збитків в 16 мільйонів рублів. Європейський суд з прав людини визнав вирок неправосудним. Після його скасування в листопаді 2016 року Верховний суд Росії направив справу «Кіровлісу» на новий розгляд.