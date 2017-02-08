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08 Лютий 2017, Київ 16:51
Новини | Міжнародні

В Афганістані вбили 6 співробітників Червоного Хреста

Напад стався у провінції Джаузджан на півночі Афганістану

Напад стався у провінції Джаузджан на півночі Афганістану

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Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомляє про загибель шістьох своїх співробітників у провінції Джаузджан на півночі Афганістану.

Як повідомила організація 8 лютого, доля ще двох співробітників невідома.

Ніхто поки що не взяв на себе відповідальності за напад, але губернатор провінції Мавлаві Лутфулла Азізі заявив, що влада підозрює бойовиків «Ісламської держави».

За його словами, бойовики, віддані «Ісламській державі», «дуже активні» в регіоні.

Азізі також повідомив, що працівники МКЧХ їхали із продуктами для районів, постраждалих від лавин, коли на них напали у районі Куш Тепа.

«Талібан» заявив, що не причетний до нападу.

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