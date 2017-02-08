Аваков: уряд призначив першим заступником глави МВС Ярового

Кабінет міністрів України призначив першим заступником міністра внутрішніх справ Сергія Ярового. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Він зазначив, що сьогодні Кабмін звільнив Ярового з посади заступника міністра внутрішніх справ і призначив першим заступником.

Сергій Яровий з 2010 року був командувачем внутрішніх військ МВС України, у 2012-2014 роках – радник міністра департаменту забезпечення діяльності міністра, стратегічного аналізу та прогнозування МВС України.

У 2014 році призначений заступником міністра внутрішніх справ України.

Також сьогодні уряд призначив заступником міністра внутрішніх справ Вадима Трояна.