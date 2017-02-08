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08 Лютий 2017, Київ 16:50
Новини | Події

Слідство не виключає версію замовного політичного вбивства Шеремета – Аваков

Поліцейські працюють на місці загибелі Павла Шеремета, 20 липня 2016 року

Поліцейські працюють на місці загибелі Павла Шеремета, 20 липня 2016 року

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Керівник міністра внутрішніх справ Арсен Аваков заявляє, що слідство не виключає версію замовного політичного вбивства журналіста Павла Шеремета.

«Слідство не виключає версію замовного політичного вбивства. Замовлення було з Російської Федерації», – сказав він.

Міністр зазначив, що слідство продовжується.

У поліції заявляють, що пріоритетною версією вбивства журналіста є його професійна діяльність.

Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство. Тоді у поліції повідомляли про відпрацювання слідством чотирьох версій: безпосередня особиста неприязнь до загиблого, його професійна журналістська діяльність, дестабілізація ситуації в Києві та загалом в Україні шляхом убивства відомого журналіста, а також те, що помилилися об’єктом, бо автомобілем також користувалася і його співмешканка Олена Притула, керівник видання «Українська правда».

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».

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