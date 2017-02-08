Поліція: офіційного підозрюваного у справі про вбивство Шеремета немає

У Національній поліції заявляють, що офіційного підозрюваного у розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета немає.

«Якщо ми говоримо про процесуальний статус підозрюваного, то на сьогодні жодній особіне надано документповідомлення про підозру. Ми надцим працюємо», – сказав заступник керівника Нацполіції, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко.

При цьому він сказав, що є особи, які підозрюються і в які можуть бути причетними.

«У нас є розуміннязамовників, виконавців, але це наразіне є предметом, який можна озвучувати», – додав представник поліції.

Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство.

Тоді у поліції повідомляли про відпрацювання слідством чотирьох версій: безпосередня особиста неприязнь до загиблого, його професійна журналістська діяльність, дестабілізація ситуації в Києві та загалом в Україні шляхом убивства відомого журналіста, а також те, що помилилися об’єктом, бо автомобілем також користувалася і його співмешканка Олена Притула, керівник видання «Українська правда».

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».