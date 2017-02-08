«Ісламська держава» взяла відповідальність за напад на готель у Сомалі

Угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за напад на готель у місті Босасо в регіоні Пунтланд.

Внаслідок нападу, що стався 8 лютого, загинули чотири охоронці будівлі, вбиті також двоє із нападників.

Губернатор регіону Пунтланд Юсуф Мохамед раніше заявляв, що троє бойовиків угруповання «Аш-Шабаб» увірвалися до готелю вранці 8 лютого.

Готель у портовому місті Босасо є популярним серед іноземців.

Напад стався в той час, як законодавці Сомалі почали обирати президента у столиці Могадішо. Це голосування вважають важливим кроком для Сомалі, де панує хаос після того, як у 1991 році був повалений режим Сіада Мохамеда Барре, який правив з кінця 1960-х років.