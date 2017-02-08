Правозахисники закликають Росію відмовитися від декриміналізації домашнього насильства

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявляє, щозакон, який у Росії декриміналізує деякі форми сімейного насильства, ставить під ризик жінок.

8 лютого правозахисники назвали нове російське законодавство «нездоровою спробою подальшої тривіалізації домашнього насилля».

В Amnesty International закликають Росію відмовитися від «цього образливого законодавства і напрацювати комплексний пакет заходів для вирішення масштабної проблеми домашнього насильства у Росії».

7 лютого президент Росії Володимир Путін підписав закон, який декриміналізує деякі форми сімейного насильства.

27 січня Державна дума Росії ухвалила цей документ у третьому й остаточному читанні.

Згідно із законом, одноразові побої, нанесені близьким родичам, переходять із розряду кримінальних злочинів до категорії адміністративних правопорушень. За повторні побої призначається кримінальна відповідальність. Прихильники цих змін у законодавстві вважають, що вони захистять «традиційні сімейні цінності».

Міжнародні правозахисні організації Human Rights Watch і Amnesty International, а також генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликали російських парламентаріїв відхилити законопроект. Вони заявили, що він залишить жертв домашнього насильства без захисту.