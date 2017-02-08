Президент Трамп захищає свій указ щодо іммігрантів

Президент США Дональд Трамп захищає тимчасову заборону на в’їзд для біженців та візові обмеження для громадян семи переважно мусульманських країн, заявляючи, що його указ «спрямований на безпеку» країни. Про це він заявив 8 лютого під час виступу перед силовиками після того, як минулого тижня суд заблокував відповідний його указ.

«Я навіть не хочу називати суд заангажованим. Я не буду називати його заангажованим», – сказав Трамп.

«Наразі ми не маємо рішення. Але суди, схоже, дуже політизовані. Для нашої судової системи було б дуже добре, якби вони змогли просто оголосити рішення і робити те, що мають», – зазначив Дональд Трамп.

Судді апеляційного суду в американському місті Сан-Франциско 7 лютого під час розгляду справи щодо імміграційних рішень президента Дональда Трампа ставили жорсткі запитання позивачеві, яким виступає президентська сторона.

Суддя Вільям Кенбі запитав представника позивача Огаста Флентьє, чи він може назвати злочин, вчинений будь-ким, хто отримав візу і в’їхав із семи країн, яких стосується заборона. Флентьє визнав, що не має таких даних.

Представники міністерства юстиції США просять суд відновити дію оприлюдненого 27 січня указу Трампа, стверджуючи, що лише президент має право вирішувати, хто може в’їхати до Сполучених Штатів.

Понад 10 американських штатів і сотні компаній стверджують, що імміграційний указ Трампа є неконституційним і завдає «непоправної шкоди» їхнім жителям чи співробітникам.

Увечері 3 лютого суддя федерального суду у Сіетлі Джеймс Робарт припинив дію положень президентського указу Дональда Трампа, що передбачає 90-денну заборону на в’їзд до США громадян семи переважно мусульманських країн, безстрокове припинення допуску в країну сирійських біженців і 120-денну заборону на прийняття біженців із решти країн світу.

Судове розпорядження діє в масштабах всієї країни.

Президент США наполягає на тому, що заборона на в’їзд до США громадян семи переважно мусульманських країн та біженців необхідна для захисту від тероризму. Опоненти Трампа кажуть, що неконституційною є заборона в’їзду на релігійному ґрунті.