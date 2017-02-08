«Опозиційний блок» просить ГПУ дати оцінку словам Парубія щодо мови

Партія «Опозиційний блок» вимагає від Генеральної прокуратури негайно дати оцінку словам голови Верховної Ради Андрія Парубія щодо мови.

«Ми вимагаємо припинити утиск прав опозиції з боку спікера парламенту, який висуває претензії лише представникам «Опозиційного блоку», не помічаючи виступів російською мовою своїх однопартійців, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і його радника, народного депутата Антона Геращенка», – йдеться в заяві.

В «Опозиційному блоці» вважають, що Парубій не захищає «українську мову – він провокує конфлікт у суспільстві».

Сьогодні під час засідання Ради Парубій депутатів від «Опозиційного блоку» говорити державною мовою під час обговорення законопроектів, або попереджувати завчасно, щоб можна було забезпечити переклад. Він також закликав депутатів не провокувати протистоянь і створювати конфлікт там, де його немає.

Відповідно до регламенту, мова ведення засідань Верховної Ради визначається законом «Про засади державної мовної політики» (так званого «закону Колесніченка-Ківалова»). У цьому законі вказується, що засідання Верховної Ради, її комітетів і комісій ведуться державною мовою. Промовець може виступати іншою мовою, переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат Верховної Ради. Проекти законів вносяться на розгляд державною мовою.

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