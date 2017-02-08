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08 Лютий 2017, Київ 18:19
Новини | Події

Понад 120 загиблих на Донбасі бійців лишаються невпізнаними – Дніпропетровська ОДА

Краснопільське кладовище на околиці Дніпра, де ховають бійців, особи яких не можуть встановити одразу

Краснопільське кладовище на околиці Дніпра, де ховають бійців, особи яких не можуть встановити одразу

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Більше ніж 120 загиблих на Донбасі бійців залишаються невпізнаними, повідомили 8 лютого в управлінні взаємодії з правоохоронними органами й оборонної роботи Дніпропетровської облдержадміністрації.

За даними відомства, загалом за період бойових дій на Донбасі на Дніпропетровщині за допомогою ДНК-експертизи встановлено особи 314 загиблих бійців.

Як розповіли в управлінні взаємодії з правоохоронними органами, бійців, імена яких не можуть встановити одразу, ховають на Краснопільському кладовищі в Дніпрі. Усього тут було поховано 293 невідомих солдата. Імена 165 з них вже встановили за допомогою ДНК-експертизи.

Як зазначили в управлінні, щоб отримати максимально достовірний результат, для ДНК-експертизи фахівці беруть біологічні зразки у кількох родичів. Родичі зниклих безвісти військових можуть пройти експертизу безкоштовно.

За даними фахівців, зразки – клітини епітелію ротової порожнини – беруть у біологічних батьків чи дітей зниклої особи, оскільки лише їхні зразки придатні для встановлення спорідненості.

«За результатами експертизи буде встановлено ДНК-профіль особи, який в автоматичному режимі буде перевірятися з профілями невпізнаних тіл, наявних у базі даних», – зазначили фахівці.

Результат дослідження отримують за три тижні.

Загалом з початку бойових дій на сході України до Дніпропетровського бюро судмедекспертизи привезли тіла понад 1,4 тисячі загиблих у Донецькій та Луганській областях українських бійців. Візуально впізнали понад 800 бійців.

У квітні 2015 року на Краснопільському цвинтарі, де поховані невідомі й вже ідентифіковані бійці, відбулось відкриття військового Меморіалу загиблим Героям України.

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