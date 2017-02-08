Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
08 Лютий 2017, Київ 19:48
Новини | Міжнародні

Сенатори США хочуть права вето на скасування санкцій проти Росії

Дивитись коментарі

Група сенаторів США планують внести закон, який ускладнить можливість адміністрації президента Дональда Трампа скасувати санкції проти Москви, запроваджені через російську агресію в Україні.

Цей документ, який називають «Закон про перегляд санкцій щодо Росії», підтримали як демократи, так і республіканці. Він був розроблений через занепокоєння щодо можливої політики адміністрації Трампа стосовно Росії.

Документ передбачає суворий парламентський нагляд і право вето, якщо адміністрація президента вирішить скасувати санкції проти Росії.

Серед ініціаторів законопроекту сенатор-демократ від Меріленду Бен Кардін і сенатор-республіканець від Південної Кароліни Ліндсі Ґрем.

Раніше сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що просуватиме законодавство, яке гарантуватиме збереження санкцій проти Росії у разі, якщо президент США Дональд Трамп вирішить скасувати їх.

США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і надання нею допомоги сепаратистам. Кремль заперечує причетність до постачання зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій російських «добровольців».

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG