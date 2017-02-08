Помер депутат із «Народного фронту» Петро Ванат

Помер народний депутат Петро Ванат із фракції «Народний фронт».

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив лідер цієї політичної сили Арсеній Яценюк.

Петро Ванат, 1938 року народження, був включений до виборчого списку політичної сили під № 45,на момент обрання був президентом Запорізького обласного союзу промисловців і підприємців (роботодавців) «Потенціал», а також головою Запорізької обласної федерації роботодавців.

Станом на 8 лютого у складі фракції «Народний фронт» був 81 депутат.