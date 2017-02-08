Порошенко вручив державні нагороди військовим і рятувальникам за захист Авдіївки

Президент України Петро Порошенко вручив державні нагороди військовослужбовцям Збройних сил України та співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій за захист Авдіївки.

Як повідомляє прес-служба президента України, Порошенко подякував військовим72-ї механізованої бригади за мужність і героїзм виявлені ними у захисті Авдіївки, а також рятувальникам, які під постійними обстрілами робили усе можливе, надаючи допомогу жителям цього міста.

Порошенко нагородив 48 військових орденами Богдана Хмельницького, а також орденами «За мужність».

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У ДСНС зазначають, що п’ятеро рятувальників Донеччини отримали державні нагороди за особисту мужність і високий професіоналізм, ці рятувальники з 30 січня по 5 лютого під час обстрілів надавали допомогу жителям Авдіївки.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних. 2 лютого в Авдіївці внаслідок обстрілу району загальноосвітньої школи №2 та стадіону «Хімік», де був пункт життєзабезпечення, один рятувальник загинув, один зазнав поранень.

Протягом тижня в Авдіївці не було електропостачання. Були проблеми з водопостачанням – воду надавали за графіком. Наразі ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.