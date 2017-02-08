Біатлон: Росію попросили саму віддати чемпіонат світу-2021, бо все одно відберуть

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) повідомив, що попросив Союз біатлоністів Росії самому відмовитися від проведення чемпіонату світу з біатлону 2021 року, що був призначений у російській Тюмені.

Як повідомили в IBU, Росія має прийняти цю пропозицію до 24 лютого, інакше виконком Міжнародного союзу біатлоністів сам скасує своє рішення про проведення чемпіонату 2021 року в Тюмені.

Нове місце проведення цього чемпіонату буде обране на з’їзді союзу у 2018 році, мовиться в повідомленні виконкому IBU.

Наприкінці минулого року Союз біатлоністів Росії вже сам відмовився від права провести в цій країні інші змагання – юнацький і молодіжний чемпіонати світу з біатлону 2017 року, що мали відбутися в місті Острові, і 8-й етап чемпіонату світу 2017 року з біатлону, що був призначений у Тюмені.

На такий крок російський союз біатлоністів пішов через загрозу, що в нього примусово відберуть право проведення цих змагань, після заяв команд кількох країн про їхній бойкот і звинувачень у вживанні допінгу на адресу кількох десятків російських біатлоністів, проти яких почали спортивні дисциплінарні процедури.

Останнім часом, після оприлюднення у грудні 2016 року другої частини доповіді незалежної комісії під керівництвом Річарда Макларена на замовлення Всесвітнього антидопінгового агентства, Росія вже або самостійно відмовилася, або була позбавлена права на проведення кількох міжнародних стартів у зимових видах спорту. Також міжнародні федерації цих видів спорту оприлюднили списки спортсменів, яких вважають причетними до участі в підтримуваній російською державою програмі вживання допінгу з наступним приховуванням позитивних результатів допінг-тестів.

7 грудня 2016 року Міжнародний олімпійський комітет продовжив санкції проти Росії, запроваджені через ці викриття, і повторив оголошений іще в липні заклик до міжнародних федерацій олімпійських зимових видів спорту заморозити підготовку до змагань на території Росії і активно шукати альтернативні місця їхнього проведення.

Як довело міжнародне розслідування, в Росії протягом кількох років широко застосовувалася інституційна допінгова система – створена й підтримувана російською державою програма вживання допінгу російськими спортсменами і приховування цього чи й підміни проб завдяки співпраці російських спецслужб і лабораторій.

Це призвело, зокрема, до заборони участі багатьох російських спортсменів, зокрема, всіх легкоатлетів у всіх офіційних міжнародних змаганнях під егідою Міжнародної федерації легкої атлетики (ІААФ) і недопуску до участі в літніх Олімпійських іграх 2016 року понад ста російських спортсменів, а до літніх Паралімпійських ігор – усіх російських паралімпійців; останні також наразі не допущені й до відбірних змагань на зимові Паралімпійські ігри 2018 року.