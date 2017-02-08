Головою наглядової ради «Суспільного» обрали Лебедєву

Головою наглядової ради Суспільного мовлення обрали Тетяну Лебедєву, повідомляє член наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Євген Глібовицький.

«Тетяна Лебедєва була щойно обрана головою наглядової ради Суспільного мовлення», – написав Глібовицький ввечері 8 лютого у " target="_blank">Facebook.

У січні Міністерство юстиції зареєструвало публічне акціонерне товариство «Національна громадська телерадіокомпанія України» як юридичну особу і припинило діяльність юридичної особи «Національна телерадіокомпанія України». Перед цим уряд ухвалив проект розпорядження щодо питання управління майном «Національної громадської телерадіокомпанії України».

Створення Суспільного мовлення розпочалося майже три роки тому, у квітні 2014 року Верховна Рада ухвалила закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні». Закон передбачає, що на базі державних мовників НТКУ, НРКУ, ДТРК, ТРК Криму створять публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (НСТУ). Пізніше президент підписав цей закон.

У грудні 2015 року Нацрада затвердила склад наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України. До її складу увійшли представники громадськості і депутатських фракцій та груп Верховної Ради України.

Тетяна Лебедєва – почесна голова Незалежної асоціації телерадіомовників, куратор з питань фандрейзингу і представниця у наглядовій раді. Вона була членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.