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08 Лютий 2017, Київ 22:49
Новини | Політика

Головою наглядової ради «Суспільного» обрали Лебедєву

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Головою наглядової ради Суспільного мовлення обрали Тетяну Лебедєву, повідомляє член наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України Євген Глібовицький.

«Тетяна Лебедєва була щойно обрана головою наглядової ради Суспільного мовлення», – написав Глібовицький ввечері 8 лютого у " target="_blank">Facebook.

У січні Міністерство юстиції зареєструвало публічне акціонерне товариство «Національна громадська телерадіокомпанія України» як юридичну особу і припинило діяльність юридичної особи «Національна телерадіокомпанія України». Перед цим уряд ухвалив проект розпорядження щодо питання управління майном «Національної громадської телерадіокомпанії України».

Створення Суспільного мовлення розпочалося майже три роки тому, у квітні 2014 року Верховна Рада ухвалила закон «Про суспільне телебачення і радіомовлення в Україні». Закон передбачає, що на базі державних мовників НТКУ, НРКУ, ДТРК, ТРК Криму створять публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (НСТУ). Пізніше президент підписав цей закон.

У грудні 2015 року Нацрада затвердила склад наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії України. До її складу увійшли представники громадськості і депутатських фракцій та груп Верховної Ради України.

Тетяна Лебедєва – почесна голова Незалежної асоціації телерадіомовників, куратор з питань фандрейзингу і представниця у наглядовій раді. Вона була членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

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