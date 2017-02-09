На Донбасі за добу не було втрат серед українських військових – штаб

Українські військові не зазнали втрат у зоні бойових дій 8 лютого, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. Підтримувані Росією бойовики здійснили 82 обстріли позицій Збройних сил України, вказують у штабі АТО.

Великокаліберну артилерію бойовики застосували на всіх оперативних напрямках, зокрема, в районі Луганського на Донецькому, Новотошківського та Кримського на Луганському, Мар’їнки, Лебединського та Широкиного на Маріупольському напрямку, твердять українські військові.

В угрупованні «ЛНР» заявили про перестрілку в районі Бахмутської траси та обстріли, які чули жителі Первомайська, Кадіївки та Голубівки (останні два міста бойовики називають радянськими назвами Стаханов і Кіровськ).

В угрупованні «ДНР» заявляють про обстріл околиць Донецька з боку українських військових.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.