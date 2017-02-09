У Німеччині назвали неприйнятними дії депутата Гончаренка біля посольства ФРН у Києві

У Німеччині засудили дії депутата Верховної Ради України з «Блоку Петра Порошенка» Олексія Гончаренка, який червоною фарбою зробив німецькомовний напис «Ні» на фрагменті Берлінського муру біля посольства ФРН у Києві.

За словами речника міністерства закордонних справ Німеччини Мартіна Шефера, співробітники посольства намагалися зупинити дії Гончаренка, але не змогли, оскільки депутат заявляв про свою недоторканність.

Шефер назвав дії законодавця «абсолютно неприйнятною поведінкою».

Поведінку Гончаренка також засудили у парламентській фракції «Народного фронту»

Сам Гончаренко пояснив, що цю «символічну акцію протесту» присвятив заявам посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля.

В інтерв’ю «РБК-Україна», опублікованому 7 лютого, посол Німеччини в Україні Ернст Райхель заявив, що вибори на Донбасі можуть відбутися і за присутності російських військ.