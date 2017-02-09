В Австрії стартує чемпіонат світу з біатлону

В австрійському Хохфільцені 9 лютого розпочинається головне змагання біатлонного сезону – чемпіонат світу, який триватиме до кінця наступного тижня.

У перший день світової першості відбудеться змішана естафета, в якій на перших двох етапах біжать жінки, далі до справи беруться чоловіки. Збірна України представлена в цій дисципліні найсильнішим складом – Олена Підгрушна і Юлія Джима розпочнуть гонку, вони передадуть естафету лідерам чоловічої команди Сергієві Семенову та Дмитрові Підручному.

«Упродовж двох тижнів ми провели гарну роботу в (австрійському – ред.) Обертіллаху. Сподіваємося, що ці тренування підняли пік форми спортсменів ще вище», – розповів сайту Федерації біатлону України старший тренер чоловічої команди, словацький фахівець Юрай Санітра.

За день до старту чемпіонату світу в Хохфільцені Міжнародний союз біатлоністів (IBU) повідомив, що попросив Союз біатлоністів Росії самому відмовитися від проведення чемпіонату світу з біатлону 2021 року, що був призначений у російській Тюмені.

Як повідомили в IBU, Росія має прийняти цю пропозицію до 24 лютого, інакше виконком Міжнародного союзу біатлоністів сам скасує своє рішення про проведення чемпіонату 2021 року в Тюмені. Ці дії міжнародної федерації пов’язані з допінговим скандалом у російському спорті.