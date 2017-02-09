Помер легендарний воротар «Динамо» Віктор Чанов

Футбольний клуб «Динамо» (Київ) повідомив про смерть на 58-му році Віктора Чанова – голкіпера, який присвятив столичному клубові найкращі роки своєї кар’єри.

«З 1982 по 1990 роки він провів як воротар «біло-синіх» 202 матчі в чемпіонаті СРСР. У ці ж роки зіграв 21 матч за збірну СРСР. Віктор Чанов – триразовий чемпіон СРСР, п’ятиразовий володар Кубка СРСР», – вказує офіційний сайт «Динамо».

Відзначився Чанов і на міжнародній арені – став разом із одноклубниками володарем Кубка володарів Кубків 1986 року. У фінальному матчі динамівці переграли (3:0) один із найсильніших на той момент клубів Європи – мадридський «Атлетико». У складі збірної СРСР Віктор Чанов став віце-чемпіоном Європи 1988 року, хоча на поле не виходив – основним голкіпером команди, переважно складеної з динамівців Києва, був московський стартаківець Рінат Дасаєв.

«Глибоко сумуємо і висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким покійного», – ідеться в некролозі.