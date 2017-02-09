Пентагон заявляє про знищення 11 бойовиків «Аль-Каїди» в Сирії

Оборонне відомство США заявило, що внаслідок американських повітряних ударів у Сирії цього місяця були знищені 11 бойовиків «Аль-Каїди». Серед них був і ветеран угруповання Хані аль-Масрі, пов’язаний із покійним нині Усамою бін Ладеном та інших високопоставленими ватажками бойовиків.

Пентагон заявив, що аль-Масрі загинув у результаті удару, завданого 4 лютого біля міста Ідліб. За повідомленням американських військових, аль-Масрі відповідав за створення і діяльність багатьох тренувальних таборів «Аль-Каїди» в Афганістані в 1980-х і 1990-х роках,допоміг заснувати «Єгипетський ісламський джихад». Цей підрозділ у Пентагоні називають «першою групою сунітів, яка стала використовувати смертників у своїх терактах».

Десять інших членів Аль-Каїди були вбиті 3 лютого в результаті повітряного удару по будівлі, що використовується як місце зустрічі неподалік Ідліба.

Сирійську провінцію Ідліб переважно контролює сирійське відділення «Аль-Каїди», «Фатех аш-Шам». «Ці удари порушують здатність «Аль-Каїди» до прямих зовнішніх атак на США і наші інтереси у всьому світі», – відзначив Пентагону Джефф Дейвіс.